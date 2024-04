Für den Bürgermeisterposten in der Verbandsgemeinde Baumholder, über den in Direktwahl am 9. Juni entschieden wird, treten zwei Bewerber an. Einer davon hat eine wichtige Position im Kreis Kusel inne.

Amtsinhaber Bernd Alsfasser (62) wird wieder antreten, er kandidiert für die Freien Wähler. Herausfordern will ihn der 51-jährige Christian Flohr (SPD): Der studierte Verwaltungswirt ist seit September 2016 Büroleiter der Kreisverwaltung Kusel. Zugleich leitet er die Abteilung Zentrale Aufgaben, Schule und Kultur. Vor seinem Wechsel ins Kuseler Landratsamt war er 20 Jahre in der Verwaltung der Verbandsgemeinde Glan-Münchweiler tätig – als Sozialamtsleiter und zuletzt als Leiter der Bauabteilung.

Flohr, der auch erster Beigeordneter seiner Heimatstadt Baumholder ist, wurde bereits im März 2023 von der SPD für die Bürgermeisterwahl nominiert. In der Verbandsgemeinde Baumholder wolle er für ein besseres Miteinander und stärkeren Zusammenhalt von Stadt und Ortsgemeinden sorgen, sagte Flohr der RHEINPFALZ. Dazu zählten „eine bessere Kommunikation und transparente Entscheidungen mit mehr Bürgerbeteiligung“. Aufgrund seiner Verwaltungserfahrung und Ehrenämter in der Kommunalpolitik kenne er die Sorgen und Nöte der Bürger. Im Falle seiner Wahl werde die VG – und nicht eine Partei oder Wählergruppe – an erster Stelle stehen, kündigte der zweifache Familienvater an.

Auch auf Position eins für die Stadtratswahl

Unterstützt wird Flohrs Bewerbung von der „Freien Wählergemeinschaft Dr. Nagel Baumholder“. Flohr steht auch auf Platz eins der SPD-Liste für die Stadtratswahl. Zur Wahl des Stadtbürgermeisters verzichten die Sozialdemokraten allerdings auf einen eigenen Bewerber, sie unterstützen Stadtbürgermeister Günter Jung, der sich als Kandidat der „Freien Wählergemeinschaft Dr. Nagel“ um eine weitere Amtszeit bewirbt.

Verbandsbürgermeister Alsfasser wird für seine erneute Kandidatur von den Freien Wählern Kreis Birkenfeld unterstützt. Bei der Bürgermeisterwahl 2016 hatte sich der Ortsbürgermeister von Heimbach in der Stichwahl denkbar knapp mit 50,1 Prozent gegen Amtsinhaber Peter Lang (SPD) durchgesetzt. Alsfassers achtjährige Amtszeit endet im August. Zur Verbandsgemeinde Baumholder gehören die Stadt und 13 Ortsgemeinden mit rund 9400 Einwohnern.