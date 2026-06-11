Andreas Koch hat die schrillste Zeit der deutschen Musikgeschichte vor großem Publikum erlebt. Heute wohnt der Ex-Keyboarder von UKW als Komponist in der Westpfalz.

„Pfiffige Texte, schräge Klamotten und reichlich Promille nach den Shows.“ Daran erinnert sich Andreas Koch zuerst, wenn er auf jene Zeit angesprochen wird, in der er musikalisch in der ersten Reihe stand. Das war Anfang der 1980er-Jahre, als mit der Neuen Deutschen Welle (NDW) ein Ruck durchs Land ging, der sich letztlich aber nur als Strohfeuer entpuppte. Koch stand damals am Keyboard einer der angesagtesten deutschen Bands. Die fünf Jungs nannten sich UKW, kamen aus dem Berliner Stadtteil Zehlendorf und hatten mit „Sommersprossen“ und „Ich will“ zwei Ohrwürmer, die auch heute noch regelmäßig im Radio zu hören sind.

„Wir waren doch nur ein kleines Rad im NDW-Getriebe“, bemerkt Koch bescheiden. Das hängt freilich vom Betrachtungswinkel ab. Mögen Nena, Trio und mit Abstrichen Peter Schilling auch die musikalischen Platzhirsche jener Zeit gewesen sein, so folgten unmittelbar danach neben Bands wie der Spider Murphy Gang, Hubert Kah und Ideal eben auch UKW. 1982 gab’s von der Jugendzeitschrift „Bravo“ sogar eine Auszeichnung als beliebteste NDW-Band. UKW waren somit deutlich populärer und kommerziell erfolgreicher als das Gros der Musikschaffenden jener Zeit, in der es so einfach wie nie schien, mit ein paar wild zusammengeschusterten Textzeilen und Akkorden den großen Reibach einzufahren.

»BRAVO – Sieger der NDW-Otto-Wahl 1982: UKW« steht auf diesem Goldenen Bravo-Otto. In diesem Jahr erhielten in der Sonder-Wahl NDW die Spider Murphy Gang Silber, Hubert Kah Bronze. Die Spider Murphy Gang bekam allerdings noch einen Goldenen Bravo-Otto als beste Rock-Gruppe. Foto: Andreas Koch/oho

Musik als Familientradition

Andreas Koch war damals 28 Jahre alt. Zehn Jahre früher hatte er in einer Berliner Eckkneipe am Mexikoplatz seine erste Band gegründet und sich von Musikgruppen wie Pink Floyd und Yes inspirieren lassen. Mit 14 investierte Koch erstmals sein Taschengeld in Musik: für die Platten „Magical Mystery Tour“ von den Beatles und „Beggars Banquet“ von den Rolling Stones.

Dass Koch mit Erfolg in der Musikbranche landen würde, ist mit seinem Stammbaum fast schon logische Konsequenz. Sein Vater, der in Etschberg das Haus baute, in dem der gebürtige Berliner heute lebt, war Oboist im Rundfunkorchester des Südwestfunks. Kochs Großvater mütterlicherseits war Intendant der Musikhochschule von Berlin und Komponist einer der offiziellen Hymnen der Olympischen Spiele von 1936. Sein Urgroßvater Gustav Havemann war Konzertmeister der Berliner Philharmoniker.

Festivals und Fernsehen

„Ich hatte nie die Absicht, berühmt zu werden“, sagt der 72-Jährige, der neben seinem Anwesen im Westrich noch eine Wohnung in Berlin hat. „Zu dem Erfolg mit UKW kam ich damals wie die Jungfrau zum Kind. Auf einmal waren wir berühmt, kreischende Fans ließen uns vor Konzertbeginn nicht auf die Bühne, und wenn wir dann doch oben standen, hatte ich oft vor Lampenfieber so zittrige Hände, dass ich fast nicht spielen konnte.“ Auch die Auftritte in der ZDF-Hitparade seien ihm noch in guter Erinnerung. Dem langjährigen Moderator der Sendung, Dieter Thomas Heck, wurde seinerzeit zwar eine generell ablehnende Haltung zur NDW bescheinigt, „doch zu uns war er supernett“, meint Koch. Er erklärt sich die Sympathien des Moderators auch mit den deutlich höheren Einschaltquoten der Sendung zu Zeiten der NDW.

Diese Aufnahme von Dieter Thomas Heck entstand in den 1980er-Jahren. Foto: imago images / United Archives

1984 ebbte die musikalische Welle dann ebenso schnell ab, wie sie zuvor emporgestiegen war. Die Band UKW löste sich auf. Koch konzentrierte sich dann auf kleinere Projekte und trat hauptsächlich als Komponist in Erscheinung. Für das öffentlich-rechtliche Fernsehen schrieb er Melodien, etwa für die nach wie vor laufende Fitnessreihe „Tele-Gym“ oder für die Olympischen Spiele von Albertville, als die Sender ARD und ZDF seinen Song „Fighting for tomorrow“ als Eingangssequenz ihrer täglichen Berichterstattung nutzten. Der Titel wurde vom Fernsehen nochmals für die Volleyball-Weltmeisterschaft 2002 eingesetzt.

In die Zeit nach UKW fielen auch diverse Festivals mit Musikgrößen wie Helen Schneider oder Joe Cocker. Bei einer Veranstaltung im Zusammenhang mit der damaligen Comic-Kultfigur Werner stand Koch zusammen mit dem Musiker Bernward Büker vor mehr als 300.000 Fans auf der Bühne. „Das war gigantisch!“

Freundschaften bis heute

Darüber hinaus war der Künstler für Marianne Rosenberg und die niederländische Popsängerin C. C. Catch tätig. Für Dieter Bohlen habe er damals ebenso eine Keyboardpassage eingespielt wie für das spanische Pop-Duo Baccara. Nach wie vor veröffentlicht Koch unter dem Pseudonym Wellenfänger Entspannungsmusik. Als musikalisch überaus bereichernd empfindet er heute noch die zehnjährige Zusammenarbeit mit der Chansonsängerin Romy Haag, die er bei vielen Konzerten am Keyboard begleitet hat. Er erinnert sich an einen Lapsus: Bei einem Auftritt habe er gleich zwei Mal einen Titel in der falschen Tonart begonnen, ohne es zu merken. Der Bassist des Ensembles habe ihn schließlich darauf hingewiesen, „und das Publikum hat geglaubt, das sei alles Absicht gewesen“, erzählt der Musiker und grinst.

UKW-Sänger Peter Hubert bei einem Auftritt auf der Parkbühne in der Berliner Wuhlheide im Jahr 2022. Foto: IMAGO/mix1

Der Kontakt zu den ehemaligen UKW-Mitstreitern besteht noch. Mit Gitarrist Andreas Schwarz und insbesondere mit Sänger Peter Hubert verbinde ihn seit damals eine Freundschaft. Sie treffen sich mehrmals im Jahr. Die gemeinsame Zeit sei zwar großartig gewesen, aber natürlich auch nicht ohne Stress und Reibereien innerhalb der Band. Aber auch mit viel Spaß: Besonders turbulent sei es auf den offiziellen Abschlussveranstaltungen nach TV-Sendungen zugegangen. „Wenn da die richtigen Bands zusammenkamen, wurde reichlich und lange gebechert“.

Gewissenhaftigkeit und Glück

In Etschberg lebt Koch seit 2016. Er pflegte seinen Vater vor dessen Tod drei Jahre lang. Dem musikalischen Nachwuchs der Gegenwart rät er, „sich das gut zu überlegen“ mit dem Künstlermetier und angesichts des hohen Risikos zunächst einen Berufsabschluss zu priorisieren. Musik sollte ganz nebenbei beginnen, und man müsse zu 100 Prozent dabei sein. Für den großen Wurf brauche es zudem das berühmte Quäntchen Glück und wahrscheinlich auch etwas Vitamin B, so der Komponist.

Für ihn war und ist die Musik ein echter Glücksfall. „Musik war meine erste große Liebe“, gesteht der Künstler, der mit diesem Bekenntnis an den John Miles-Klassiker „Music“ erinnert. „Noch vor der ersten Freundin“, sagt Koch mit einem Schmunzeln.