Geschichte wiederholt sich. 1920, als der Sportverein Brücken (SVB) gegründet wurde, wütete in Europa die spanische Grippe. 100 Jahre später verhindert das Corona-Virus die Jubiläums-Feierlichkeiten. Ein Blick in die Historie des Traditionsvereins.

Von der Gründung des SV gibt es kaum Unterlagen, hat der Brücker Heimatforscher Markus Bauer festgestellt. Lediglich Ort und Datum sind festgehalten: 29. August 1920 im Gasthaus Sommer, im Volksmund „Hääwenersch“ genannt. Zum Vorsitzenden wählten die Sportbegeisterten August Schön.

Der Verein hatte seinerzeit vier aktive sowie zwei Jugendmannschaften. „Der Aufstieg in die B-Klasse gelang“, erzählt der frühere Jugendleiter Hans-Georg Guth, der auch an der Vereinschronik mitarbeitet. In Christian Köls aus Saarbrücken wurde 1928 bereits ein Spielertrainer verpflichtet, unter dessen Führung der Aufstieg in die A-Klasse Saar-Pfalz gelang. Schon in dieser Anfangszeit bestanden enge Kontakte zu Borussia Neunkirchen, die bis in die1970er-Jahre andauerten.

Mit ihrem Trainer Jakob Feiler von ebenda wurde die Jugendmannschaft aus der Gründerzeit mehrfach Meister. Gespielt wurde übrigens auf dem am 31. Juli 1921 eingeweihten Sportplatz. Das Grundstück auf einem gerodeten Waldstück hatte der Verein von der Gemeinde erworben. „Im Karstwald sind wir noch heute“, sagt Guth.

Während des Krieges ruhte das Vereinsleben fast komplett. Lediglich eine Jugendmannschaft setzte das Training fort und bestritt Spiele.

Neugründung 1945

Schon im September 1945 gründete sich der SVB „als einer der ersten Vereine im Kreis Kusel“ neu. Den Vorsitz übernahm der in Brücken lebende Neunkircher Robert Neufang. „Als Leiter des saarländischen Landesernährungsamtes konnte er einiges Gutes für unseren Verein tun“, meint Guth schmunzelnd.

Wahrscheinlich durch die „guten Kontakte Neufangs“ schaffte es der SV, 1946 Albert Rech vom 1. FC Saarbrücken als Trainer zu verpflichten. Unter ihm, fand Guth heraus, vollzog der SV eine steile Karriere: Meister in der A-Klasse Kusel, Meister der Bezirksklasse Pfalz-Gruppe Nord, Aufstieg in die Landesklasse Westpfalz. In dieser Zeit wurde der Sportplatz vergrößert und saniert. Später, 1980, wurde er „mit viel Eigenleistung und Unterstützung des US-Militärs in einen Rasenplatz umgewandelt“.

1952 entstand aus der Landesklasse die erste und zweite Amateurliga. „Den Aufstieg in die erste verpassten wir knapp“, berichtet Guth aus den Annalen. Die weitere Geschichte des SV ist von Höhen und Tiefen geprägt. 1971 errang der Verein letztmals eine Meisterschaft und blieb von da an 25 Jahre in der zweiten Amateurliga, der späteren Landesliga.

Guth verschweigt nicht, dass es „Mitte der 1990er Jahre steil bergab ging“. Innerhalb von nur vier Jahren verzeichnete der SV drei Abstiege und landete in der B-Klasse. Und in dieser Klasse spielen die Brücker – nach einigem Auf und Ab – noch heute.

1967 wurde das Sport- und Vereinsheim eingeweiht, „das wir in den 1980er Jahren komplett renovierten“, sagt der ehemalige Vorsitzende. Dieses Amt ruhte übrigens seit 1970 lediglich auf den Schultern von vier Vorsitzenden: neben Guth sind dies Veit Klein, Reimund Müller und bis heute Erika Scheuer.

Beim SV wurde aber nicht nur Fußball gespielt. „Von Anfang an hatten wir eine Leichtathletikabteilung mit sehr erfolgreichen Läufern“, erzählt Guth. Auch soll es bereits in den 1920er Jahren eine Damenmannschaft gegeben haben. Handballspieler und Rollschnellläufer fanden sich ebenfalls unter der Fahne des SVB zusammen. Allerdings wurden beide Sportarten nur über einen begrenzten Zeitraum – die einen in den 1950er-, die anderen in den 1990er-Jahren – ausgeübt. Die Turnabteilung machte sich 1964 selbstständig.

Geselligkeit wichtig

Nie zu kurz kam das gesellige Leben. In der Fasnacht war der Verein bis in die 1970er-Jahre aktiv. Ausflüge und die Teilnahme der Jugendmannschaften an internationalen Wettbewerben sollen nicht unerwähnt bleiben. Im Jahr 2005 organisierte der SVB mit Unterstützung der Verbandsgemeinde und dem Land Rheinland-Pfalz die „Südkreis WM“. „Neben knapp 2500 Zuschauern sowie einigen Fußball-Promis konnten wir die reguläre Nationalmannschaft aus Ruanda begrüßen“, erinnert sich Guth, einer der Organisatoren.

Heute zählt der SVB fast 300 Mitglieder. Die Erste Mannschaft, fast nur „Eigengewächse“, sei relativ jung, „der Älteste ist 33 Jahre alt, drei sind sogar erst 18“. In den nächsten Monaten soll eine Bambini-Mannschaft gegründet werden, „um den Jugendfußball zukunftsfähiger aufzustellen“. Auf Dauer, meint Guth, werde es dennoch „immer schwieriger werden, selbstständig zu bleiben“. Deshalb seien in den vergangenen Jahren schon mal Gespräche mit Nachbarvereinen geführt worden – bislang ohne konkrete Ergebnisse.

Wegen der Corona-Pandemie wird die geplante Jubiläumsfeier auf nächstes Jahr verschoben. Im Juli 2021 soll ein Länderspiel mit der DB-Nationalmannschaft ausgetragen werden. Zum 101. Jahrestag der Vereinsgründung ist geplant, die neu aufgelegte Chronik vorzustellen.