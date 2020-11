Eine 64-jährige Frau ist am Mittwochmorgen von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei überquerte die Frau die Gartenstraße in Höhe des Einmündungsbereiches zur Fritz-Wunderlich-Straße. Zeitgleich sei eine 73-jährige Frau mit ihrem Mazda in die Gartenstraße eingebogen. Laut Polizei habe die Fahrerin die Fußgängerin übersehen und sie erfasst.

Die 64-Jährige erlitt nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Platzwunde am Kopf und einen Knochenbruch.