Fragen und Antworten zum Open-Air in Wahnwegen: Was beim Ramba Zamba 2026 geboten wird und warum auch WM-Fans nicht verzichten müssen.

Wie viel Vorbereitung gehört zu so einer Veranstaltung dazu?

Im Vorfeld müsse auch viel Bürokratisches geklärt werden, erzählt Mathias Dockweiler, im Vorstand der Sport- und Freizeitfreunde (Suff) Saubeertal. Dazu gehöre auch die Überlegung, wie man das Fest noch besser machen könne. Eine Woche vor der Veranstaltung müsse dann alles aufgebaut werden. Auf der Wiese in Wahnwegen, die als Veranstaltungsort dient, müssten Bühne, Essens- und Getränkewagen sowie Toilettenwagen aufgebaut werden. Außerdem müsse das Lager gut ausgestattet werden, so Dockweiler.

Wie hat sich das Ramba Zamba in den letzten neun Jahren entwickelt?

„Das Ramba Zamba ist aus dem gemeinsamen Zelten der Straußbuwe entstanden. Befreundete DJs haben angemerkt, gerne mal für andere auflegen zu wollen. Und so kam eins zum anderen“, erklärt Dockweiler, der auch zufällig den passenden Veranstaltungsort wusste. 2021 wurde der Verein gegründet und das Festival vergrößert. Als eine der wenigen Veranstaltungen in dieser Zeit war das Open-Air so beliebt, dass bis zu 200 Gäste aufgrund von Corona-Beschränkungen nach Hause geschickt werden mussten. Mittlerweile besuchen im Schnitt mehr als 1000 Gäste das Festival. Die musikalischen Acts aus der Anfangszeit sind immer noch dabei.

Was steht 2026 auf dem Programm und wie wurde es ausgewählt?

„Wir wollen, dass Jung und Alt Spaß haben. Freitags beginnen die Feierlichkeiten mit dem Fassbieranstich durch Landrat Johannes Huber. Danach spielt das Ausbildungsorchester des Musikvereins Konken“, zählt Dockweiler auf. Diese Punkte seien besonders für Familien ein Höhepunkt. Des Weiteren legen die DJs J-Honey, Fibo, Maxxximum und I Pete auf. Mit dabei ist auch das Duo SPTZN aus Nanzdietschweiler. Samstags werden die DJs zwischenzeitlich von Matthias Kinder und der Band Fused abgelöst.

Wann geht es los und wo gibt es Tickets?

Wochenendtickets für Freitag und Samstag, 19. und 20. Juni, gibt es nur in den Filialen der Volksbank Glan-Münchweiler bis Mittwoch, 17. Juni. Suff-Vereinsmitglieder zahlen zehn Euro. Das reguläre Wochenendticket kostet 18 Euro. Tagestickets kosten für Freitag acht und für Samstag zehn Euro und sind nur an der Abendkasse erhältlich. Einlass ist jeweils ab 19 Uhr. U18-Besucher brauchen einen Muttizettel und müssen das Gelände zu den gesetzlich vorgegebenen Zeiten verlassen. „Die Besucher können gemäß dem Festivalfeeling auch vor Ort auf dem Parkplatz zelten. Genügend Plätze sind vorhanden“, ergänzt der Veranstalter.

Was macht das Festival so besonders?

Es gibt auch die Möglichkeit, das WM-Spiel Deutschland gegen die Elfenbeinküste am Samstag um 22 Uhr mitzuverfolgen. Bei schlechtem Wetter gibt es eine überdachte Lösung. „Was bemerkenswert ist: Aus dem jungen Verein Suff Saubeertal ist noch viel mehr geworden. Die Leute organisieren sich, um einen Beitrag zu leisten. Es gibt noch weitere Aktionen wie den Mehrgenerationentag sowie aufgestellte Wanderhütten und Sitzbänke, denn wir wollen für Jung und Alt etwas tun“, berichtet Dockweiler, der sich mächtig stolz auf den Verein zeigt, der aus der Musikveranstaltung hervorgegangen ist.

Info

Die Open-Air-Veranstaltung Ramba Zamba findet am Freitag, 19. Juni, und Samstag, 20. Juni, statt. Einlass ist an beiden Tagen ab 19 Uhr. Tickets gibt es bei der Volksbank Glan-Münchweiler und an der Abendkasse.