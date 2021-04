Agnes Martin aus Konken hat in den vergangenen Jahren einige Schicksalsschläge erwischt. Nach einem RHEINPFALZ-Bericht haben einige Menschen Hilfe angeboten. Auch ein Spendenkonto ist jetzt eingerichtet worden.

Zuerst war da die Diagnose Brustkrebs. Wie die 42-Jährige berichtet, hat ihr Ehemann das nicht verkraftet. Er wurde psychisch krank, brachte sich schließlich um. Agnes Martin war alleine mit ihrem zweieinhalbjährigen Sohn, ging „durch die Hölle“, wie sie sagt: Chemotherapie, Operation, Metastasen, mehr Chemotherapie. Das Kind musste zeitweise in eine Pflegefamilie. Das kleine Haus in Konken, das zur Heimat für die junge Familie hatte werden sollen, ist zwar weitgehend renoviert, aber die Sozialpädagogin steht vor einem Berg Schulden. Rechnungen türmen sich vor der Mutter auf, die sich nicht mehr zu helfen weiß. Sie wünscht sich Stabilität, will ihrem Kleinen sein Zuhause erhalten.

Nach einem Bericht in der RHEINPFALZ am Dienstag nach Ostern kam einiges in Gang. Nicht nur, dass viele Menschen anriefen und fragten, wie sie helfen könnten. Auch die Tafel Kusel wurde aufmerksam. Einmal wöchentlich bekommen Agnes Martin und ihr Sohn nun Lebensmittel, auch mal Hygieneartikel oder Waschpulver. Nun wurde mit Unterstützung der Kreissparkasse Kusel ein Spendenkonto eingerichtet.

Große Dankbarkeit

Agnes Martin ist „so dankbar“ für die Hilfe und gerührt von jeder kleinen Geste der Unterstützung. Kleider und Spielsachen hätten eines Tages vor der Tür gelegen, berichtet sie. Ein Briefumschlag mit Geld darin habe im Briefkasten gesteckt. „Ganz toll“ sei auch die Hilfe, die aus der Firma kommt, in der ihr Mann gearbeitet hat, General Dynamics in Kaiserslautern. Dort wird Geld gesammelt, außerdem seien ehemalige Kollegen der 42-Jährigen tatkräftige Hilfe in Haus und Hof angeboten.

Das alles sind Hoffnungsfunken in einer Zeit, in der die Mutter um gesundheitliche Erholung ringt und um Normalität im Alltagsleben für sich und ihren Sohn kämpft. Zu wissen, dass sie nicht alleine da stehen, gebe ihr Kraft, sagt Agnes Martin.

Info

Das Spendenkonto bei der Kreissparkasse Kusel: Tafel Kusel e.V. Spendenkonto Agnes Martin, Iban

DE73 5405 1550 0100 6352 59.