Nach seinem Schlaganfall fiel Wolfgang Böhm aus Merzweiler in ein tiefes Loch. Heute hilft er ehrenamtlich anderen Menschen. Für sein Engagement ist er jetzt für den Motivationspreis der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe nominiert.

Als Wolfgang Böhm mit Anfang fünfzig einen Herzinfarkt erlitt, ging er 1995 in den Ruhestand und war unglücklich. „Ich bin in ein tiefes Loch gefallen“, erinnert er sich. Im Jahr 2002 bekam er nach einem weiteren Herzinfarkt im Krankenhaus mit 61 Jahren einen Schlaganfall. Seine Frau habe es als Erste bemerkt und die Ärzte alarmiert. Im Koma hatte er eine Nahtod-Erfahrung. „Das war schön. Doch dann öffnete ich die Augen, und der Arzt sagte, dass er mich nicht sterben lässt“, erzählt er.

Arm und Fuß waren an einer Seite gelähmt; das Schlucken und Sprechen musste er neu lernen. Außer der Logopädie habe er jedoch keine Rehabilitation gemacht, seine Frau habe ihn alleine wieder aufgepäppelt.

Früher im Außendienst

Heute ist er so aktiv, dass er für seinen Einsatz für den „Motivationspreis 2020“ der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe nominiert ist. Alle zwei Jahre vergibt die Stiftung den Preis an Betroffene, Ehrenamtliche und Fachleute, die sich in besonderem Maße für das Thema einsetzen.

Die Füße hochzulegen kam für den früheren Außendienstler nicht in Frage. Er vermisste seine sozialen Kontakte. Zum ersten Ehrenamt sei er wie die Jungfrau zu Kinde gekommen. Ein Bekannter nahm ihn zu einer Versammlung mit, und dort wurde er in den Kreisseniorenrat gewählt.

„Mann für alle Fälle“

Böhms Einsatz galt zunächst dem Aufbau einer Ehrenamtsbörse, parallel engagierte er sich einige Jahre für junge Menschen einer Förderschule. Doch seine Berufung fand er bei der Betreuung alter Menschen. Ob Ausflüge, handwerkliche Dienstleistungen oder das schwierige Thema Patientenverfügung – Wolfgang Böhm ist „der Mann für alle Fälle“.

Die Menschen vertrauen ihm. Dass seine Frau mitmacht, stärkt das gemeinsame Engagement. Als das Seniorenheim in Lauterecken in Brand geriet, erlebte er vor Ort die Evakuierung der verstörten Bewohner. Seinen Einsatz bremste das nicht. Fortan legten Böhm und seine Frau einen erheblichen Weg zurück. Sie besuchten „ihre Leute“ weiterhin in Bad Kreuznach und Saarbrücken. „Aber mit Corona war alles abgeschnitten“, bedauert Böhm.

Daumen drücken

Vor kurzem wurde er operiert, inzwischen ist er wieder soweit gesund, dass er ungeduldig wird. „Wir warten jetzt darauf, wieder loslegen zu können“, sagt der 79-Jährige. In der Schlaganfallgruppe und der Herzstiftung ist der Vater von zwei Töchtern ebenfalls aktiv. Im Jahr 2018 verlieh ihm Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Ehrennadel des Landes. „Ich war damals völlig perplex“, kommentiert der 79-Jährige. Es sei schön, zu helfen, auch ohne Geld, das ist seine Überzeugung. Jetzt heißt es für den Motivationspreis: Daumen drücken. Die Preisverleihung ist für den 6. November geplant.

