Als Kinder-Sitzungspräsident hat er das fasnachtliche Geschehen mitbestimmt. Nun steigt Robin Specht eine Stufe höher und leitet erstmals die Prunksitzungen des Breitenbacher Carneval-Vereins „De 11.11“. Er ist damit in der Region der jüngste Sitzungspräsident.

Specht gehört seit Jahren dem Kinderelferrat an. „Fasnacht feiern macht mir richtig Spaß“, bekennt der Schüler des Gymnasiums in Ottweiler. Derzeit steckt er wieder voll in der Vorbereitung für die Wawuschelsitzung am Samstag, 11. Februar. Die Galasitzung war bereits am vergangenen Samstag.

Die Planung der Sitzung ist komplex

„Das Programm wird überwiegend von Aktiven aus den eigenen Reihen gestaltet“, sagt der 18-Jährige. Das Programm müsse ausgewogen sein. Büttenreden und Tänze oder Gesangsbeiträge müssten harmonisch abwechseln, erklärt er.

Außerdem müssten Aktive, die mehrfach am Abend auftreten, zwischendurch ausreichend Zeit zum Umziehen haben. Deshalb nehme er sich viel Zeit, um den Programmablauf zu planen. „Lediglich zwei Gruppen aus der Umgebung sind in das Programm eingebunden. Uns fehlt es an Garde- und Schautänzen“, berichtet Specht.

Von den Elferratsmitgliedern ist er nicht groß zu unterscheiden. „Einzig, dass ich in der Mitte sitze. Denn ich trage die gleiche Uniform wie die Männer des Komitees auch.“ Specht kann aus jahrelanger Bühnenerfahrung als Büttenredner schöpfen. „Immer als Musterschüler mit den Erlebnissen im schulischen Alltag“, verrät er. Auch in der Sketchgruppe hat er mitgewirkt. Bei den diesjährigen Prunksitzungen steigt er selbst nicht in die Bütt, „weil ich zu stark in das Programm eingebunden bin“.