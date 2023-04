Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dennis Pfaff lässt sich auf ein Abenteuer ein. Der 34-Jährige, der in Bledesbach aufwuchs, in Kusel sein Abitur machte und zuletzt als Investmentbanker der Deutschen Bank in Frankfurt und London arbeitete, hat sein eigenes Unternehmen gegründet.

„Hyrd“ heißt das Start-up, das Pfaff zusammen mit Benjamin Weller in Frankfurt aus der Taufe gehoben hat. „Natürlich ist es ein Risiko, seinen Job zu kündigen und etwas