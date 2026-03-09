Im früheren Altenglaner Bahnhof gibt es wieder ein gastronomisches Angebot. Was die neuen Pächter an der Draisinenstrecke vorhaben.

„Neapel trifft Pfalz“ lautet das Motto, unter dem das alte Bahnhofs- und aktuelle Draisinenausleihgebäude in Altenglan einen neuen Anstrich erhalten hat. Das frisch eingezogene Restaurant „La Stazione“ hat am Freitag erstmals seine Pforten geöffnet.

Während die Pfalz ja gemeinhin vielen als Toskana Deutschlands bekannt ist, ist das neapolitanische Lokal ein authentisches Stück Katanien am Glan. Von den Wänden des rundum renovierten Baus grüßen bekannte Persönlichkeiten des Südens – von Sophia Loren bis zur langjährigen Neapel-Ikone Diego Armando Maradona. Eine stimmige Atmosphäre sei immens wichtig, sagt Mitinhaberin Anna Sardiello: Die Umbauarbeiten hätten einiges an Schweiß und mehrere Wochen Zeit gekostet. Die Idee sei gewesen, eine Mischung aus altem Bahnhofsflair und katanischen Sommergefühlen zu entwickeln.

Es gibt auch eine Idee für den Winter

Das Restaurant ist eine familiäre Angelegenheit: Inhaber Adrian Ciuca ist von Mannheim ins Glantal gezogen, um das Projekt zu verwirklichen, Cousine Sardiello pendelt am Wochenende, um bei der Arbeit auszuhelfen. Ihr Ehemann, in der Küche tätig, stamme aus Neapel – daher die Verbundenheit zur Küche der Stadt, die weithin als Mutter der Pizza anerkannt ist. Das spiegelt sich auch im kulinarischen Angebot in Altenglan wider: Serviert werden italienische Klassiker rund um Pasta und Pizza, wobei der stundenlang gereifte Teig genauso sei, wie man ihn auch in der italienischen Metropole serviert bekomme.

Darauf angesprochen, dass sich das vorherige gastronomische Angebot im „Gleis 3“ nur kurz halten konnte, zeigen sich die neuen Pächter selbstbewusst: Die Qualität des Essens werde langfristig Kundschaft anlocken. Gleichzeitig profitiere man von der in Altenglan beginnenden Draisinenstrecke, für deren Ausleihe die Pächter wieder verantwortlich seien. Touristen seien eine zentrale Zielgruppe der Gastronomiefamilie. Leichte Sorgen bereite lediglich der kommende Winter, für den ein Heimserviceangebot geplant sei, wie Sardiello verrät.

Küche soll Pizzaofen erhalten

Eine wichtige Rolle für die Gastronomenfamilie hat der Kuseler Kreisverwaltungsmitarbeiter und frühere Ortsbürgermeister von Glanbrücken, Guido Hablitz, gespielt. Er hatte sich initiativ bei der Familie gemeldet, als bekannt wurde, dass es für das „Gleis 3“ einen neuen Pächter brauche. Er unterstütze die Familie auch bei den Vorbereitungen, die seit Dezember vergangenen Jahres laufen. Die Familie führte früher eine Gastwirtschaft in Hablitz' Heimatort.

Mittelfristig soll sich das „La Stazione“ laut dem neuen Team als Treffpunkt etablieren, an dem Menschen sich wohlfühlen. Geplant sei, die Küche räumlich auszubauen – schließlich müsse auch ein Pizzaofen darin seinen Platz finden.