Der Fahrradweg von Langweiler nach Sien parallel zur B270 ist Teil der Verbindung vom Glan zur Nahe. Auf zwei Kilometern Länge, von der Brücke in Langweiler bis zur Kreisgrenze an der Panzerstraße, wird er jetzt ausgebaut. Der Ortgemeinderat wünscht sich noch einen weiteren Ausbau-Kilometer bis zum Schwimmbad.

Er ist seit Jahren Thema und wird nun endlich umgesetzt: der Ausbau des Rad- und Wirtschaftsweges zwischen Langweiler und Sien. Wie der Landesbetriebe Mobilität (LBM) mitteilt, sollen die etwa achtwöchigen Arbeiten am Mittwoch, 2. Februar, beginnen. Während asphaltiert und ausgebessert wird, ist eine Radwegeumleitung ausgeschildert. Sie verläuft, aus Richtung Süden kommend, über die L373 durch Langweiler und Merzweiler und weiter auf der K67 durch Hoppstädten zum bestehenden Radwegenetz. Die Baukosten für die etwa zwei Kilometer lange Strecke beziffert der LBM auf rund 160.000 Euro.

Wie Ortsbürgermeister Roland Edinger berichtet, sei der größte Teil der Feldwirtschaftswege schon asphaltiert, der Fahrradweg sowieso schon seit Jahren ausgeschildert. Seit es immer mehr E-Bikes gibt, werde er auch immer häufiger genutzt, da das Radeln im hügeligen Nordpfälzer Bergland an Attraktivität gewinne. Nur im ersten Abschnitt von Sien her, ab der Militärstraße, die von der B270 zum Truppenübungsplatz führt, müsse ein Teilstück von 280 Metern Länge komplett neu aufgebaut werden, weiß Edinger. In einigen Bereichen würden nur Schadstellen ausgebessert, teilweise aber auch größere Partien asphaltiert.

Dritter Abschnitt

Der erste Abschnitt verläuft, von Norden her gesehen, von der Militärstraße bis zum Zeinerhof westlich der Bundesstraße. Ab der K53, die nach Unterjeckenbach führt, bis zur Brücke über die B270, die nach Langweiler hinein führt, definiert der LBM den zweiten Bauabschnitt. Der dritte wird derzeit noch nicht angegangen.

Den würde der Ortsgemeinderat gerne über die Brücke die Bundesstraße kreuzen und entlang eines bestehenden Weges am Waldrand bis zum Rüllbergbad führen lassen, erklärt Edinger. Der etwa ein Kilometer lange Weg werde jetzt schon von der Gemeinde gepflegt und von Langweilerern und Merzweilerern genutzt, um ins Freibad zu kommen, ohne die Bundesstraße kreuzen zu müssen – eine Beruhigung für Eltern, deren Kinder im Sommer dorthin radeln. Die Wegführung entlang der L373, die Langwiese westlich der Bundesstraße entlang, sei zu gefährlich, weil zu unübersichtlich. Sollte der Weg wie geplant angelegt werden, muss an der Schwimmbad-Ausfahrt dann wieder die B270 gekreuzt werden, um auf dem bestehenden Radweg Richtung Lauterecken weiter zu fahren.