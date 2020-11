Nach einem Geldbeuteldiebstahl am Samstagmittag ist der Geschädigte noch zusätzlich bestraft worden. Der Täter „erleichterte“ mit zwei Abhebungen über die Gesamthöhe von 1500 Euro an Geldautomaten in Kusel das Konto des 58-Jährigen. Die Polizei erinnert daran, verlorene Bank- oder Kreditkarten umgehend zu sperren. Außerdem sollte die PIN nicht im Geldbeutel hinterlegt sein.