Drei Bahnübergänge in Lauterecken und Heinzenhausen werden ab dem Wochenende voll gesperrt. Wie die Verbandsgemeindeverwaltung Lauterecken-Wolfstein mitteilt, wird dort gearbeitet: eine Woche lang ab Freitag, 28. August, am Feldweg-Übergang Nahe der Hauptstraße Heinzenhausen sowie am Ortseingang aus Richtung Wolfstein kommend. Einfahrt in den Ort ist dann nur von der B 270 aus Richtung Lohnweiler kommend möglich. Ab Sonntagabend bis Montagmorgen ist außerdem der Bahnübergang in der Lauterecker Schillerstraße nahe des Altenheims gesperrt. Umgeleitet wird über die Straßen „Im Watzkessel“ und „Überlauterecken“.