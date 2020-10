Die K10 zwischen Nanzdietschweiler und Börsborn ab 8 Uhr am kommenden Montag, bis 12 Uhr am Freitag, 23. Oktober, gesperrt werden. Das hat der Landesbetrieb Mobilität am Donnerstag mitgeteilt. Die Sperrung ist demnach notwendig, weil eine defekte Bachverrohrung erneuert werden muss. Die Umleitungsstrecke führt über Elschbach und Gries nach Börsborn – und umgekehrt.