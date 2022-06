Die Sperrung der Landesstraße zwischen Ohmbach und Brücken hat nicht nur Auswirkungen auf die Autofahrer, sondern auch auf den Personennahverkehr. Wie Mathias Lunig von der DB Regio Bus Mitte GmbH mitteilte, kann Ohmbach durch die Sperrung zwischen 20. Juni und 22. Juli – Grund der Sperrung sind laut Kreisverwaltung Arbeiten an der Gashochdruckleitung – nicht wie gewohnt angefahren werden. So könne die Linie R8/280 wegen der langen Umleitung über Krottelbach, Altenkirchen, Dittweiler und Brücken die Gemeinde Ohmbach nicht anfahren. Ausnahmen seien die Fahrten um 5.26 und 6.33 Uhr nach Homburg sowie die Fahrten um 6.26 und 7.16 Uhr nach Kusel. Start und Zielpunkt der Linie sei in diesem Zeitraum der Homburger Hauptbahnhof. Von dort müssen Fahrgäste die Stadtbusse nutzen, um in die Stadtmitte zu gelangen, ergänzte Lunig.

Schülerverkehr angepasst

Weiterhin setzt die Deutsche Bahn zwischen 20. Juni und 22. Juli einen Pendelbus zwischen Ohmbach und Herschweiler-Pettersheim (Abzweigung nach Krottelbach) ein. Dieser fährt montags bis freitags von 8.30 bis 16.48 Uhr sowie am Wochenende jeweils zwischen 9.33 und 16.06 Uhr.

Der Schülerverkehr wird dem DB-Mitarbeiter zufolge entsprechend der Umleitungsstrecke angepasst. Haltestellen werden teilweise in anderer Reihenfolge angefahren. Mit Verspätungen sei insbesondere auf den Linien 280, 293, 288, zu rechnen.