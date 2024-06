Wegen einer Sanierung wird die L384 zwischen dem Wolfsteiner Wald und Hefersweiler gesperrt. Dies geschieht ab Montag, 3. Juni, auf der 7,5 Kilometer langen Strecke in Teilabschnitten. Für die Arbeiten wurde die Strecke in drei Bauabschnitte unterteilt.

Der erste Abschnitt befindet sich zwischen dem Ortsausgang Hefersweiler und der Abzweigung der K43 nach Relsberg, informiert der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern. Mit Beginn der Sommerferien erweitert sich die Vollsperrung um den Bauabschnitt zwischen dieser Abfahrt nach Relsberg und dem Abzweig L383 nach Einöllen. Die Arbeiten an diesem zweiten Abschnitt finden nur in den Sommerferien statt, damit anschließend wieder der Schulbus fahren kann. Die Arbeiten vom Ortsausgang Hefersweiler bis zur Abfahrt Relsberg laufen dann bis voraussichtlich Mitte September weiter. Anschließend folgt der letzte Teilabschnitt von der Abfahrt der L383 nach Einöllen bis zum Wolfsteiner Wald. Die Arbeiten an dieser Strecke, sollen vor dem Jahresende fertiggestellt werden.

Sperrung von 3. Juni bis 31. Oktober

Die Sperrung dauert bis 31. Oktober. Im ersten und zweiten Bauabschnitt wird der Verkehr ab Hefersweiler über Reipoltskirchen und Einöllen zurück auf die L384 nach Wolfstein umgeleitet. Im dritten und letzten Bauabschnitt erfolgt die Umleitung ab Wolfstein über die B270 nach Heinzenhausen sowie über Hohenöllen, Einöllen und Reipoltskirchen nach Hefersweiler. Die Sanierungskosten liegen bei 2,5 Millionen Euro, die vom Land Rheinland-Pfalz getragen werden.