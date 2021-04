Am Dienstagnachmittag kam es zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Zunächst legte der 20-jährige Fahrer mit seinem 3er BMW mit KL-Kennzeichen eine riskante Fahrweise an den Tag. Nachdem er eine vorausfahrende PKW-Fahrerin überholt hatte, warf er laut Polizei eine volle Bierflasche aus dem Schiebedach. Nur durch ein gefährliches Ausweichmanöver der Fahrerin konnte ein Schaden verhindert werden. Gegend den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.