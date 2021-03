Er war ein Meister der Dichtkunst und wohl der bedeutendste saarpfälzische Poet überhaupt. Die Pfalzbibliothek Kaiserslautern hat nun eine CD mit Mundart-Gedichten des Miesauer Schriftstellers Heinrich Kraus (1932 - 2015) herausgebracht, die einen Querschnitt durch dessen immens vielfältiges Werk präsentiert. Die RHEINPFALZ hat in den Silberling reingehört.

„Wovon soll ich schreiben?“, fragt er, der Dichter. „Soll ich von Blumen erzählen und ihrem Duft, von Blütenblättern, schattigen Zweigen, raunenden Sträuchern und trostvollen Bäumen?“ – „Ja“, sagt der andere, „schreibe von Blumen, Gräsern und Blättern! Aber vergiss nicht den Ruß zu erwähnen, der auf sie fällt! Denke an die Seufzer, das Stöhnen, die verlorenen Schreie der Angst, die zwischen ihnen verklingen!“ – „Wovon soll ich noch schreiben?“, fragt er. „Soll ich vom Menschen schreiben oder vielleicht gar von dem anderen, den sie ,Gott’ nennen?“ – „Schreibe vom Menschen!“, sagt der andere. „Schreibe vor allen Dingen vom Menschen!“



Wohl kein anderes Gedicht beschreibt die Art des Schreibens von Heinrich Kraus so treffend wie dieses Dichter-Credo. In der Tat! Vor allen Dingen vom Menschen schreibt Kraus. „Ganz dief in de Grub unnedrin hat der sich geplagt un gebickt, un is ball am Staab dran verstickt, dass mir kenne munterche sinn. Do grabt er im nachtschwarze Fleez die Kohle, dasses Öfche hell brennt“, heißt es in „Psst, de Babbe schlooft“. Mit drastischen Worten beschreibt er die harte Arbeit der Bergleute seiner Geburtsstadt St. Ingbert. Weiter heißt es in dem Gedicht „Arbeiter-Läwe“: „Mit 12 Johr, de Babbe war im Kriech, die Mamme krank, net iwwer Naacht es Brot im Schrank, hat mer ne an de Bau geschickt. Do hannse ne geschäächt, der schwache Bu, do hannsem beigebrung wie’s Lääwe aussieht. Brav schufte, dass e Reicher reicher werd, viel schwitze, dass die do drowwe noch meh protze. Un sich dezu noch ducke, freindlich bleiwe un jo net ger den jucke, der wo em trät. – E junger Kerl rabarscht in de Fabrik, er steht im Feier, laaft im Qualm, er zerrt am Eise, dem sei Kante schneide bös in die Händ. Sei Spitze schneide sich tief ins Fleisch, die Hornhaut hängt in Fetze un Blut un Eise tropse vun de Fingre“, heißt es weiter. Anschaulich, im Aufleuchten greller Farben beschreibt der Saarpfälzer, der 1932 in St. Ingbert („Dingbert“) geboren ist, das Leben der Menschen im Bergbau-Milieu und im Krieg, das er selbst hautnah erfahren hat.

Sprachkunst und Sensibilität

Die Klaviatur der rheinfränkischen Sprache beherrschte Heinrich Kraus mühelos. Seine Texte sind so expressiv, dass sie ihre Wirkung nicht verfehlen. Mit hinreißender Sprachkunst und berührender Sensibilität setzt er dabei in der Mundartliteratur neue Maßstäbe. Nachgerade die Schattenseiten des Lebens, die er – nie auch ohne die Sonnenseiten zu erwähnen – zum Thema macht. In virtuoser Sprache, ausdrucksstark, geistvoll, wortverspielt, sprachverliebt, selbstironisch. Dabei bleibt er seinem Stil treu: „Zwar volkstümlich, aber nie volkstümelnd zu schreiben“, so Heinz Weinkauf. Der Freiburger Dialektologe Rudolf Post attestiert ihm, der „bedeutendste zeitgenössische Mundartautor des pfälzischen, ja des deutschsprachigen Raumes“ zu sein.

Mit großer Sensibilität für die Menschen schlägt er oft leise Töne an, vor allem wenn es um seinen Heimatort Miesau geht, wo er seit 1964 wohnte und sich geborgen fühlte, und wo er am 22. Oktober 2015 nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben ist. Sein Können beweist der Dichter in der Vielfalt der Klänge, die er auf seinem „Instrument Sprache“ anzuschlagen weiß. Die Töne werden härter, wenn es um Probleme des Alltags geht, aber auch auf der zarten Seite der Ironie und Satire (großartig „Die Preisverleihung“) findet er den richtigen Ton, wie das Kapitel „Humor als Lebenshilfe, mal heiter-unterhaltsam, mal bitter und schwarz“ anschaulich offenbart. So erweist sich sein Werk als ein vielfältiges Spektrum menschlicher Beziehungen.

Vielfach ausgezeichnet

„Er war ein weltoffener, vielseitig interessierter Mensch, der seiner Heimat und seinen Bewohnern eng verbunden war“, charakterisiert ihn Gerhard Scholdt, ehemaliger Leiter des Literaturarchivs Saar-Lor-Lux-Elsass. Ein freundlicher Mensch, doch wo es galt, in für ihn wichtigen poetischen Fragen Charakter zu zeigen, war er bemerkenswert konsequent und unbeugsam. Insgesamt 21 Auszeichnungen hat der Meister der Dichtkunst erhalten, darunter den Pfalzpreis für Literatur und das Bundesverdienstkreuz am Band. Rezitiert werden die Gedichte von Dirk Walter.

Übrigens: Auch „von dem andern, den sie Gott nennen“, schrieb Heinrich Kraus. Sein Gedichtband „Unser Babbe drowwe im Himmel“ ist als Weltliteratur in vielen Ländern anerkannt.

CD-Tipp