Brücken. Hobbyläufer, Schüler und Mitarbeiter schnüren am Freitag, 21. April, die Laufschuhe. Zum 33. Mal findet der internationale Volkslauf „Rund um den Ohmbachsee“ des Turnvereins Brücken statt – zum zehnten Mal mit Firmenlauf.

50 bis 90 Teilnehmer aus bis zu zehn Firmen sind dabei um Kampf um den Südkreis-Wanderpokal an den Start gegangen, berichtet Gabi Weber vom Organisationsteam. Auf einer Strecke von fünf Kilometern sind sie unterwegs. Den Sieg trug beim bislang letzten Lauf im Jahr 2019 die Mannschaft der Tiger-Apotheke aus Herschweiler-Pettersheim davon, der zweite Platz ging an die Volksbank Glan-Münchweiler, der dritte an die Läufer der Verbandsgemeinde Oberes Glantal. In den beiden Jahren davor hatten die Läufer der Polizeihochschule Rheinland-Pfalz den Sieg im Firmenlauf errungen.

Bis zu 500 Läufer

Insgesamt seien bei der Veranstaltung 400 bis 500 Läufer unterwegs, so Weber. Schüler laufen einen Kilometer, der Schnupperlauf ist fünf Kilometer lang. Der Zehn-Kilometer-Lauf fließt in die Wertung des Laufladencups ein. Alle Läufe beginnen in der Dellstraße in Brücken, etwa 450 Meter von der Turnhalle entfernt. Die Startgebühr für die Läufe beträgt pro Person zwischen sechs und neun Euro.

Info



Meldungen und Informationen bei Roger Becker telefonisch unter 06386 5872 oder per E-Mail an rogerbecker@freenet.de