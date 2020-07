Die Volkshochschule (VHS) bietet in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Rolling-Hills-Golfclub einen Kurs zum Erwerb der Platzreife für das Golfspiel an. Der Kurs startet am Samstag, 8. August, 14 Uhr und umfasst sieben Einheiten einmal pro Woche, nach Absprache samstags oder sonntags. Der Preis beträgt 125 Euro, Schläger und Bälle werden zur Verfügung gestellt. Laut VHS erfolgt der Unterricht in Kleingruppen von acht bis zehn Personen durch einen Golflehrer. Im praktischen Teil stehen Golfschwung, Schlägerwahl und Treffmoment im Mittelpunkt, im theoretischen Teil geht es um internationale Golfregeln und die Etikette des Spiels.

Info



Anmeldungen in der VHS-Geschäftsstelle im Alten Rathaus, Telefon 06783 4063.