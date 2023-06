Die Kreisvolkshochschule Kusel lädt in Kooperation mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Rheinhessen-Pfalz am Dienstag, 4. Juli, von 18.30 bis 20.30 Uhr zu einem Vortrag ins Horst-Eckel-Haus in Kusel ein. Thema ist „Vorsorge für Alter, Krankheit und Unfall durch Patientenverfügung, Vollmacht und Testament“. Rechtsanwältin Eva Kreienberg gibt Empfehlungen für die persönliche Gestaltung der Vorsorge und weist auf mögliche Fallstricke hin. Die Teilnahme ist unverbindlich, der Eintritt frei. Wer eine kostenlose Testamentsbroschüre erhalten möchte, kann an die Bundesgeschäftsstelle des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge schreiben: Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Stichwort: Testamentsbroschüre.