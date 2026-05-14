Der Kreis Kusel hebt die Honorare für Dozenten an der Volkshochschule an. Gleichzeitig sollen die Kursgebühren steigen. Was ist genau geplant?

Der Kreis Kusel erhöht die Honorare für Dozentinnen und Dozenten an der Kreisvolkshochschule (KVHS). Ab dem 1. Juni sollen die Lehrkräfte an der KVHS mehr Geld erhalten. Aktuell betragen die Vergütungssätze 17 Euro pro Unterrichtseinheit für allgemeine Kurse sowie Sprachkurse und 25,50 Euro für EDV-Kurse. Künftig sollen die Honorare sich in zwei Korridoren bewegen: 24,70 bis 29 Euro pro Unterrichtseinheit in den allgemeinen Kursen und Sprachkursen sowie 29 bis 35 Euro im Bereich EDV/digitale Grundbildung.

„Die Verbraucherpreise sind stark gestiegen und es wird immer schwieriger, Dozenten zu finden“, nennt Anke Heckmann, Leiterin der KVHS, zwei Gründe für die Erhöhung der Honorare, für die Kreisausschuss und Kreistag grünes Licht gegeben haben. Die bisher gültigen starren Vergütungssätze seien zudem sozialversicherungsrechtlich problematisch, da sie das Risiko einer Einstufung als Scheinselbstständigkeit erhöhen würden. Damit gehe das Risiko erheblicher Nachzahlungen vonseiten des Arbeitgebers bei der Sozialversicherung einher.

Kompensation durch höhere Gebühren

Die konkrete Höhe der Honorare innerhalb der Korridore soll sich an verschiedenen Kriterien orientieren, sagt Heckmann. Maßgeblich dafür seien etwa der inhaltliche und didaktische Aufwand, die Vorbereitungszeit und die Schulungsform – etwa Präsenzkurs, Online-Kurs oder Hybridformat.

Kompensiert werden sollen die entstehenden Mehraufwendungen durch höhere Kursgebühren. Auch hier wird künftig mit Korridoren gearbeitet: Die Gebühren für allgemeine Kurse und Sprachkurse steigen von 3,05 pro Unterrichtseinheit auf 3,10 bis 3,95 Euro; für EDV-Kurse von 4,15 auf 4,50 bis 5,60 Euro. Die momentan noch gültige Staffelung, bei der die Gebühren ab 13 Kursteilnehmern ein wenig sinken, soll Anfang Juni entfallen. „Die Teilnehmer in den Volkshochschulkursen überschreiten mittlerweile nur noch selten die Zahl 13“, sagt Anke Heckmann.