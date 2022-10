Beim Smart-City-Projekt „Land L(i)eben“ setzt der Kreis jetzt auch seine Volkshochschule ein. Die hat unter anderem die Aufgabe übernommen, Bürger sozusagen abzuholen, damit diese erfahren, wie die Digitalisierung aussehen kann. An sechs Terminen gibt es Interessantes sowie Wissenswertes zu den Themen Daten und Datenschutz sowie Digitalisierung in den Bereichen Partizipation, Medizin, Mobilität, Altern und Arbeiten. Auch wie man sich sicher trotz vieler personenbezogener Daten im Netz sicher bewegen kann und was die Digitalisierung sonst mit sich bringt, soll in den Kursangeboten vermittelt werden. Sie richten sich speziell an Neueinsteiger in eine digitalisierte Welt. Eine Anmeldung bei der KVHS Kusel ist erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. Veranstaltungsort ist das Bürgerhaus in Waldmohr. Anfang 2023 werden die Kurse im Nordkreis angeboten.