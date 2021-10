Sabine Mack, seit 2011 Vorstand bei der Volksbank Glan-Münchweiler, geht Ende April des kommenden Jahres in den Ruhestand. Das hat die 62-Jährige im Gespräch mit der RHEINPFALZ mitgeteilt. „Ich arbeite seit mehr als 45 Jahren und ich bin gerade Oma geworden.“ Daher sei es genau der richtige Zeitpunkt gewesen, weil sich auch die Nachfolge sehr gut habe regeln lassen. Denn ihr Nachfolger steht schon fest: Patrick Berger. Er wird ab Mai 2022 gemeinsam mit Christian Dittrich die Geschicke der Genossen leiten.

Der gebürtige Saarländer, der mit seiner Familie in Kindsbach wohnt, war Anfang 2019 zur Volksbank Glan-Münchweiler gewechselt, leitete die Qualitätssicherung sowie alle Belange rund um das Kreditgeschäft und wurde nach nur drei Monaten zum Prokuristen und Generalbevollmächtigten ernannt. Dass er Mack nachfolgen würde, hatte sich damals schon abgezeichnet. „Er wohnt in unserem Geschäftsgebiet und er passt sehr gut in unser Team“, sagt Mack.

Jung und ambitioniert

Berger hat ein duales Studium bei der damaligen Volksbank Saarlouis absolviert und einige Jahre als Kundenberater gearbeitet. 2010 wechselte er als Prüfer zum Genossenschaftsverband, in dessen Auftrag er 2015/2016 er auch die Volksbank Glan-Münchweiler unter die Lupe nahm. Die damals entstandenen Kontakte führten schließlich zum Wechsel an den Glan. „Das ist eine junge, ambitionierte Bank – das hat mir von Anfang an gefallen“, sagte er der RHEINPFALZ.

Patrick Berger ist 34 Jahre alt, verheiratet und Vater dreier Kinder im Alter bis vier Jahre. Das jüngste ist erst kürzlich zur Welt gekommen. Er war ein begeisterter Fußballer (Verbandsliga), musste aber wegen einer Verletzung aufhören. Heute joggt er noch oder geht ins Fitnessstudio. „Aber viel zu selten. Die Zeit fehlt.“