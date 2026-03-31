An der Spitze der Volksbank Lauterecken zeichnet sich eine Veränderung ab: Vorstand Joachim Wagner scheidet zum 30. Juni aus. Sein Nachfolger ist bereits im Haus.

Seit 2011 gehört Joachim Wagner dem Vorstand der Volksbank Lauterecken an; seit 2020 arbeitet er dort gemeinsam mit Harald Gabriel. Zum 1. Juli beginnt die passive Phase seiner Altersteilzeit. Der 62-Jährige scheidet aus familiären Gründen früher aus dem Vorstand aus als geplant. Das künftige Führungsduo bilden Harald Gabriel und Jürgen Manz, der seit Anfang Februar eingearbeitet wird.

„Ich komme zurück in die Heimat“, sagt Manz. Der in Rockenhausen geborene 54-Jährige startete seine Bankkarriere in der Region: zunächst in Obermoschel, dann in Rockenhausen und Kaiserslautern; später arbeitete er in Baden-Württemberg und zuletzt 15 Jahre in Nordrhein-Westfalen. „Ich bin Genosse von Beginn an“, sagt Manz. Im vergangenen Jahr schrieb die Volksbank Lauterecken die Vorstandsposition aus; Manz bewarb sich und erhielt den Zuschlag. Es habe 17 Bewerbungen gegeben, drei Kandidaten seien in die engere Wahl gekommen, teilte die Bank mit. Dass Wagners Posten umgehend wieder besetzt wird, werten die Verantwortlichen als Statement für die Eigenständigkeit der Volksbank – mit Zentrale in Lauterecken, Geschäftsstellen in Wolfstein, Offenbach-Hundheim, Becherbach und Otterbach sowie einer Selbstbedienungsstelle in Sien.

Kunden investieren wieder mehr

„Die Volksbank Lauterecken ist wirtschaftlich stabil“, sagt Wagner. Zwar sei die Bilanzsumme im Geschäftsjahr 2025 um 7,7 Millionen Euro auf 298 Millionen Euro gesunken; das Kreditvolumen sei jedoch um sieben Prozent auf 201,5 Millionen Euro gestiegen – vor allem wegen der hohen Nachfrage im Wohnungsbau. Nach dem Zinsanstieg der Vorjahre hätten sich viele Verbraucher mit Investitionen zurückgehalten. Nun werde wieder mehr Geld für den Kauf von Immobilien sowie für Renovierungen ausgegeben. „Wir wachsen auf der Kreditseite, problematisch ist eher die Einnahmeseite“, sagt Gabriel. Die Kundeneinlagen seien im vergangenen Jahr auf 240,9 Millionen Euro gesunken (Vorjahr: 247,1 Millionen Euro). Dass die Kunden weniger sparen, hänge vor allem mit der allgemeinen Verteuerung zusammen. „Die Bürger haben weniger Geld zur Verfügung“, sagt Gabriel.

Ungewöhnlich für die Volksbank: Die Personalkosten seien gesunken – von 3,4 auf 3,3 Millionen Euro. Drei Mitarbeiter hätten die Bank im vergangenen Jahr verlassen; die Stellen hätten nicht so schnell nachbesetzt werden können, erklären Wagner und Gabriel. Insgesamt habe die Volksbank Lauterecken zum Jahresende 2025 54 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr: 55). Dabei solle es nicht bleiben; Neueinstellungen seien geplant. Um Fachkräfte zu gewinnen, setze die Bank nach Angaben des Vorstands breiter an und nutze für Stellenanzeigen auch digitale Kanäle wie LinkedIn, Instagram und Facebook. Zur Personalpolitik gehöre auch, Beschäftigte weiterzubilden sowie Auszubildende einzustellen und an die Bank zu binden, sagt Manz. Aktuell habe die Bank drei Auszubildende.

Anzahl der Mitglieder leicht gesunken

Ein Aufregerthema bleibe die Bürokratie. An der Regulierung der Banken – etwa durch Dokumentationspflichten, IT-Sicherheit oder Datenschutz – habe sich bislang wenig geändert, sagt Wagner. Immerhin hätten Bundesbank und Finanzaufsicht BaFin signalisiert, dass es bei der Regulierung Erleichterungen für kleinere Institute geben könnte.

Bei einem anderen Aufregerthema sei dagegen Ruhe eingekehrt: Dass ein langjähriger Mitarbeiter der Volksbank Lauterecken vor einem Jahr als Langfinger enttarnt worden war und der Bank einen Schaden von rund 268.000 Euro zugefügt hatte, „ist kein Thema mehr bei Kunden und Mitarbeitern“, sagen Wagner und Gabriel. Kein Kunde habe Geld verloren. Im Nachhinein sei es richtig gewesen, die mutmaßliche Unterschlagung offen zu kommunizieren. Die Verhandlung gegen den mutmaßlichen Täter findet voraussichtlich am 26. Mai und 10. Juni vorm Amtsgericht Kaiserslautern statt.

Zum Jahresende 2025 habe die Lauterecker Genossenschaftsbank 3144 Mitglieder gezählt – nach 3179 im Vorjahr (vor allem aufgrund von Todesfällen). Die Mitglieder sollen nach Vorschlag des Vorstands – wie im Vorjahr – eine Dividende von vier Prozent erhalten.

Das Spendenvolumen sei deutlich gestiegen: von 46.600 Euro im Jahr 2024 auf 68.300 Euro im vergangenen Jahr. Profitiert hätten nach Angaben des Vorstands vor allem Kitas im Geschäftsgebiet: Je nach Größe habe die Bank zwischen 1000 und 3000 Euro zur freien Verfügung überwiesen. Im laufenden Geschäftsjahr seien wieder die Schulen an der Reihe. Bei der Aktion „Blaue Bänke“ seien die letzten Lücken geschlossen worden; das Institut habe inzwischen zwischen 70 und 80 Bänke in der Region aufgestellt und pro Bank 700 bis 800 Euro bezahlt. „Unsere DNA als Genossenschaftsbank ist es, gemeinnützige Projekte vor Ort zu unterstützen“, sagen Wagner und Gabriel.

Die vorläufige Bilanz 2025

Die vorläufige Bilanzsumme sank im Geschäftsjahr 2025 um 7,7 Millionen Euro (minus 2,5 Prozent) auf 298 Millionen Euro. Das Kreditvolumen stieg um sieben Prozent auf 201,5 Millionen Euro. Die Kundeneinlagen gingen zurück auf 240,9 Millionen Euro (2024: 247,1 Millionen Euro). Der Zinsüberschuss stieg leicht von 5,9 auf 6,0 Millionen Euro. Auch das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit verbesserte sich leicht von 1,9 auf 2,0 Millionen Euro. Das vorläufige Jahresergebnis lag erneut bei 600.000 Euro. Das bilanzielle Eigenkapital beträgt 37,2 Millionen Euro (Vorjahr: 35,5 Millionen Euro).