„Keine Diskussionen, keine Widerrede und alle Beschlüsse einstimmig.“ So fasst der Vorstand der Volksbank Lauterecken, Harald Gabriel, die Vertretersammlung am vergangenen Freitag zusammen. Die Volksbank Lauterecken weist für das Geschäftsjahr 2020 einen Bilanzgewinn von rund 507.000 Euro aus. Veränderungen gab es in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates: Für zwei ausgeschiedene Mitglieder wurden Heiko Hess für das Geschäftsgebiet Lauterecken und Andreas Weingart für das Geschäftsgebiet Lautertal jeweils einstimmig gewählt.