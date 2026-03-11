Die Volksbank Glan-Münchweiler will weiter wachsen. Am Stammsitz soll auf dem Grundstück des alten Rathauses ein neues Verwaltungsgebäude für 55 Mitarbeiter entstehen.

Abrissbagger haben das alte Rathaus in Glan-Münchweiler, bekannt als „blaues Haus“, bereits dem Erdboden gleichgemacht. Auf dem Grundstück in der Bahnhofstraße, direkt neben dem Stammsitz, errichtet die Volksbank Glan-Münchweiler ein neues Verwaltungsgebäude. „Es wird ein Zweckbau, kein Schickimicki – modern und energetisch auf dem neuesten Stand“, sagt Bankvorstand Patrick Berger.

Noch im März soll der Bauantrag eingereicht werden, um zügig mit dem Neubau beginnen zu können. Das neue Verwaltungsgebäude ist nach Angaben des Kreditinstituts wichtig für die Zukunftsfähigkeit der Genossenschaftsbank. „Wenn wir am Hauptsitz in Glan-Münchweiler Jahr für Jahr mehr Mitarbeiter einstellen, müssen wir sicherstellen, dass Arbeitsplätze zur Verfügung stehen“, ergänzt Vorstandskollege Christian Dietrich, der schon länger auf das Raumproblem am Stammsitz hingewiesen hat. Im Neubau sollen 55 Beschäftigte unterkommen. Insgesamt hat die Volksbank Glan-Münchweiler mit ihren zehn Filialen derzeit 170 Mitarbeiter.

Verwaltungsgebäude soll bis 2027 fertig sein

Ende 2024 hatte die Verbandsgemeinde Oberes Glantal das alte Rathaus in Glan-Münchweiler aufgegeben. Die Volksbank als neue Eigentümerin prüfte daraufhin, ob ein Umbau oder ein Abriss mit Neubau wirtschaftlicher ist. Das Ergebnis: Das „blaue Haus“ war baulich in keinem guten Zustand und hätte bis auf den Kern saniert werden müssen; allein der Brandschutz hätte Unsummen verschlungen. Ein Neubau mit niedrigem Energieverbrauch sei günstiger, sagen Dietrich und Berger. Geplant ist ein dreistöckiges Verwaltungsgebäude (ohne Keller). Im zweiten Obergeschoss entsteht ein großer Schulungs- und Veranstaltungsraum, der Platz für bis zu 100 Personen bietet und bei Bedarf auch Vereinen und der Kommune zur Verfügung stehen soll. Realistisch sei ein Einzug im Jahr 2027, bei optimalem Bauverlauf auch schon Ende 2026, schildert Berger.

Das alte Rathaus vor dem Abriss: Die Volksbank Glan-Münchweiler kaufte das »blaue Haus« von der Verbandsgemeinde Oberes Glantal. Archivfoto: Philipp Jung

Zu den Kosten des Funktionsbaus – „ein rechteckiges Haus ohne Türmchen und Hubschrauberlandeplatz“, so Dietrich – mit rund 1200 Quadratmetern Fläche wollte der Vorstand sich nicht äußern, da die finale Planung erst kurz vor dem Abschluss stehe. Bei aktuellen Preisen für Gewerbeflächen (etwa 4000 Euro je Quadratmeter) dürfte das Investitionsvolumen bei knapp fünf Millionen Euro liegen.

Solides, kontinuierliches Wachstum

„So ein Gebäude baut man nur, wenn man davon überzeugt ist, dass das Geschäftsmodell funktioniert“, sagt Berger. Der Neubau sei auch ein Statement für die Zukunftsfähigkeit der Bank, die im Jahr ihres 150. Jubiläums bei der Bilanzsumme erstmals die Eine-Milliarde-Euro-Marke überschritten habe.

Vor allem das Wachstum im Kundengeschäft habe die Bilanzsumme auf die Rekordhöhe von 1,007 Milliarden Euro (plus 6,81 Prozent) gehoben. Die Forderungen an Kunden wie Kredite und Darlehen seien um 8,53 Prozent auf 820,6 Millionen Euro gestiegen, die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden wie Spareinlagen oder Termin- und Festgelder um 7,27 Prozent auf 706,2 Millionen Euro. Auch beim Ergebnis vor Steuer legte die Bank zu: um 1,03 Prozent auf 10,06 Millionen Euro. „Wir sind im vergangenen Jahr solide und kontinuierlich gewachsen“, sagen Dietrich und Berger.

Bau des Verwaltungsgebäudes hat Priorität

Die Volksbank Glan-Münchweiler betreut nach eigenen Angaben für ihre rund 32.000 Kunden (davon rund 1500 Neukunden) ein Volumen von rund 2,6 Milliarden Euro. Auch bei der Anzahl der Mitglieder in der Genossenschaft legte die Bank zu: um 1269 auf nun 14.748. Für Spenden, Sponsoring oder gemeinnützige Projekte flossen nach Angaben der Bank im Jahr 2025 rund 205.500 Euro.

Veränderungen im Filialnetz der Bank seien im laufenden Geschäftsjahr nicht geplant, sagen Dietrich und Berger. Die Zweigstelle in Herschweiler-Pettersheim war im vergangenen Jahr mit hohem Aufwand vergrößert und modernisiert worden. Aktuell liege laut Vorstand das Augenmerk auf dem Neubau des Verwaltungsgebäudes.

Vom guten Geschäft sollen auch die Mitglieder profitieren. Der Vorstand der Genossenschaftsbank werde der Vertreterversammlung eine Dividende von 5,5 Prozent vorschlagen, kündigt Dietrich an.