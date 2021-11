Die Industrie- und Handelskammer hat Michelle Schnitzer, ehemalige Auszubildende der Volksbank Glan-Münchweiler, als jahrgangsbeste Absolventin 2021 in ihrem Ausbildungsberuf Bankkaufmann/Bankkauffrau ausgezeichnet. Schnitzer erreichte das beste Prüfergebnis in Rheinland-Pfalz. Die 22-Jährige aus Jettenbach ist mittlerweile in der Abteilung Unternehmenssteuerung für das Rechnungswesen der Bank zuständig. Aktuell gibt es bei der Volksbank Glan-Münchweiler neun Auszubildende.