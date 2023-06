Lauterecken/Kusel. Digitalisierung betrifft Menschen jeden Alters. Dinge, die selbstverständlich genutzt werden, sind eigentlich viel komplexer. Was leisten Daten? Wie funktioniert die Technik dahinter? Und was hat das mit mir zu tun? Diese und weitere Fragen sollen in einem Kurs der Volkshochschule beantwortet werden.

Wer Fragen rund um das Thema Digitalisierung hat und wissen möchte, wie man sich sicher im Netz bewegen kann, ist zum vierteiligen Kurs „Einblick in die Welt der Digitalisierung“ eingeladen. Gefördert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung, bietet die Kreisvolkshochschule ihn einmal in jeder Verbandsgemeinde an. Im Oberen Glantal wurde er bereits durchgeführt, jetzt geht es im Juni in den Nordkreis. Im September ist Kusel dran. Die Leitung übernehmen Michael Latterner und Karl-Heinz Schoon. Ob Senior, Person im mittleren Alter oder Jugendlicher: Der Kurs sei für jedes Alter geeignet, und man könne so auch umso mehr voneinander lernen. Er habe einen betont regionalen Bezug und ist für die Teilnehmer kostenfrei. Zu den Themen gehören Datenschutz, Partizipation, Altern mit Digitalisierung und Telemedizin.

Interaktive Kurse

Unter anderem werde die Selbstlern-Anwendung „Stadt Land Datenfluss“ des Deutschen Volkshochschulverbandes genutzt, die im Anschluss vertiefend verwendet werden könne. Material zum Nachlesen stelle man in der VHS-Cloud direkt nach den Kurseinheiten zur Verfügung.

Info



Eine Anmeldung ist erforderlich bei der Kreisvolkshochschule Kusel unter Telefon 06381 9175300 oder per E-Mail an kvhs@kv-kus.de. Die Workshops finden an drei Freitagen (18 bis 21 Uhr) und einem Samstag (9 bis 15.30 Uhr) statt: in Lauterecken in der Verwaltung am 16., 23. und 30. Juni sowie am 8. Juli, in Kusel im Horst-Eckel-Haus am 8., 15., 22. und 23. September.