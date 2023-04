Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Ball und viel Sand spielen bei Volker Böhr eine besondere Rolle. Der 71-jährige Rammelsbacher ist noch immer aktiver Beachvolleyballer – und zeichnete sich am Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften mit seinem Partner besonders aus.

Der Rammelsbacher Volker Böhr und der Bottroper Hans-Jürgen Fuhrmann haben am Wochenende in Berlin zusammen in der Altersklasse Ü70 die Deutsche Beachvolleyball-Meisterschaft gewonnen.