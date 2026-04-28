Die Nabu-Ortsgruppe Kusel-Altenglan ruft alle an der Natur interessierten Menschen im Landkreis dazu auf, eine Stunde lang Vögel im Garten, auf dem Balkon oder im unmittelbaren Wohnumfeld zu zählen. Wie Martin Pfeiffer, vom Vorstand der Nabu-Gruppe, erläutert, stehen in der 22. Stunde der Gartenvögel vertraute und weit verbreitete Vogelarten wie Meisen, Amseln, Schwalben, Finken, Rotkehlchen und Spatzen im Mittelpunkt der Aktion. „Selbst Menschen, die noch nie Vögel gezählt haben, können mitmachen“, animiert Pfeiffer in einer Mitteilung zur Teilnahme: „Es ist wirklich nicht schwer und macht überdies großen Spaß.“

Beobachtet werden können die Tiere zu einer beliebigen Stunde von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. Mai. Laut Nabu geht es in der Stunde der Gartenvögel explizit um Vögel, die in der Nähe von Menschen leben – ob auf dem Dorfplatz, am Balkonfenster, im Hausgarten, im Park, innerorts oder am Rand des Dorfes.

Informationen zur Aktion sowie das Meldeformular sind auf der Internetseite www.nabu.de zu finden. Dort ist unter anderem eine bebilderte Zählhilfe hinterlegt. Über das Meldeformular können die Ergebnisse der eigenen Zählung an den Nabu-Bundesverband gemeldet werden. Nachmeldungen sind bis 18. Mai möglich.