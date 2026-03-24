Die Sanierung der Kuseler Straße Vogelsang steht vor dem Abschluss. Dass ausgerechnet ein Eigentümer nicht für den Ausbau zur Kasse gebeten wird, stößt jedoch auf Kritik.

Ein langes Kapitel der Kuseler Stadtgeschichte nähert sich dem Ende: Mehr als 20 Jahre stand die Sanierung der Wohnstraße am Vogelsang auf Rang eins der Straßenbau-Prioritätenliste der Kreisstadt, was der Straße bereits den Titel einer „unendlichen Schlagloch-Geschichte“ einbrachte. In den vergangenen Jahren sorgten die starke Auslastung der Bauunternehmen und steigende Baukosten dafür, dass sich das Straßenbauprojekt noch weiter verzögerte.

Löcherpiste: So schlimm stand es vor der Sanierung um die Wohnstraße. Archivfoto: Eric Sayer

Im März vergangenen Jahres rollten allerdings die Bagger an: Seitdem laufen dort die Arbeiten, die nach Angaben der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan Ende Juni 2026 abgeschlossen sein sollen. Nur noch der Wasserleitungsbau sowie der abschließende Straßenausbau im oberen Teil der Wohnstraße stünden noch aus – also der Abschnitt zwischen der Kreuzung Vogelsang/Zum Halben Mond und der Einmündung in die Straße Reiheichen. Weitere Arbeiten am Vogelsang seien nach dem Abschluss des 375-Meter-Teilstücks erst einmal nicht geplant.

Andere Anlieger zahlen erstmals mit

Neu ist für die Kreisstadt, dass mit dem Ausbau erstmals das Modell der wiederkehrenden Beiträge zum Tragen kommt. Seit 2024 sind Kommunen in Rheinland-Pfalz nach einer Gesetzesänderung verpflichtet, alle Grundstückseigentümer in einer sogenannten Abrechnungseinheit an den Kosten für Straßenbauprojekte zu beteiligen. Damit unterscheidet sich das Modell deutlich von den früheren Einmalbeiträgen, bei dem nur Anwohner einer Straße zur Kasse gebeten wurden – was für den Einzelnen ungleich teurer war.

In Kusel gibt es zwei Abrechnungseinheiten mit unterschiedlichen Gemeindeanteilen: Zum einen Kusel und Diedelkopf, zum anderen Bledesbach. Während sich die Kreisstadt in Kusel und Diedelkopf mit 30 Prozent an den Kosten für Straßenprojekte beteiligt, sind es für den Stadtteil Bledesbach lediglich 25 Prozent. Der frühere Stadtbürgermeister Jochen Hartloff hatte 2023 bei der Festlegung der Beiträge den Unterschied mit dem höheren Durchgangsverkehr in Kusel und in Diedelkopf begründet: Dort gebe es entsprechend mehr Straßen, die ausgebaut werden müssen.

Weitere Straßenbauprojekte geplant

Der Anliegeranteil beim Ausbau des oberen Vogelsangs liegt entsprechend bei 70 Prozent. Die Kosten belaufen sich nach Angaben der VG-Verwaltung – Stand Ende 2025 – auf rund 1,05 Millionen Euro. Darüber hinaus stehen in Kusel noch weitere Straßenbauprojekte an, die über die wiederkehrenden Beiträge finanziert werden sollen: In der Bahnhofstraße soll etwa der Bereich zwischen den Kreiseln am Bahnhof und am Rosengarten ausgebaut werden. Auch stehe eine Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Forstmeister-Vay-Straße, Industriestraße und Glanstraße sowie am Oberen Holler auf dem Plan.

Warum zahlt der Bund nicht?

Es gibt allerdings auch Kritik an dem neuen Modell – konkret an der Festlegung, wer für den Ausbau finanziell aufkommt. So hat sich aus Kusel Klaus Schwinn an die RHEINPFALZ gewandt. Seiner Ansicht nach sei es ungerecht, dass der Grundstückseigentümer des ehemaligen Kasernengeländes nicht für die Beiträge herangezogen werde.

Immerhin, begründet Schwinn, sei damals für die Berechnung der Größe und der Zuschüsse für den Umbau des Kuseler Vitalbads die Einwohneranzahl der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa), die sich heute auf dem Windhof befindet, in die Berechnungen miteinbezogen worden. Eigentümer des Areals ist der Bund – und verwaltet wird die Liegenschaft von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.

VG verweist auf Rechtslage

Die Rechtslage sei allerdings eindeutig, heißt es auf Nachfrage bei der VG-Verwaltung. Demnach befinde sich die einstige Uffz.-Krüger-Kaserne bauplanungsrechtlich im sogenannten Außenbereich der Stadt. Für Flächen in diesem Bereich seien laut Gesetzgeber keine Beiträge fällig. Darüber hinaus habe die Einwohneranzahl keinen Einfluss auf die beitragsrechtliche Einstufung von Grundstücken im Außenbereich, teilt die VG-Verwaltung mit.

Entsprechend höher ist daher die finanzielle Belastung für die anderen Anlieger. Denn in die Berechnung fließt ein, wie groß ein Grundstück ist und in welchem Maß es genutzt wird. Ein Faktor ist beispielsweise, wie viele Geschosse ein Gebäude auf einem Grundstück hat.

Vorschlag für andere Verteilung

Dass es eine Ausnahme für Außenbereiche gibt, stört Schwinn. „Einmal gehört die Afa zu Kusel, dann wieder nicht“, kritisiert er. Eine gerechte Verteilung sehe in seinen Augen anders aus – auch wenn der zu zahlende Beitrag für ihn überschaubar sei. Demnach entfallen auf ihn nach eigenen Angaben lediglich 235 Euro. Insgesamt liegt der Anliegeranteil für den Ausbau bei rund 665.000 Euro. Dennoch hat der Kuseler einen Vorschlag: Wenn schon die Afa nicht miteinberechnet werde, dann wäre es „ein Zeichen der Solidarität“ wenn die Stadt ihren Eigenanteil an den Beiträgen erhöhen würde.

Stadtbürgermeister reagiert skeptisch

Kusels Stadtbürgermeister Martin Heß steht dem Vorschlag allerdings skeptisch gegenüber. „Wir würden damit einen Präzedenzfall schaffen“, sagt er gegenüber der RHEINPFALZ. Angesichts der weiteren geplanten Straßenbauprojekte, die durch wiederkehrende Beiträge finanziert werden, müsse eine Gleichbehandlung der Anlieger gewährleistet bleiben. Demnach sei eine nachträgliche Änderung denjenigen gegenüber ungerecht, die bereits zur Kasse gebeten wurden.

Außerdem stellt sich für die Heß die Frage, ob das Modell der wiederkehrenden Beiträge nach den Landtagswahlen noch Bestand habe. Dass die künftige Landesregierung von der derzeitigen Regelung wieder abrückt, sei in seinen Augen durchaus vorstellbar – so zumindest lautete seine Einschätzung vor dem Wahlsonntag.