Eine neue 5G-Mobilfunkstation hat der Netzanbieter Vodafone in Krottelbach in Betrieb genommen, wie der Düsseldorfer Telekommunikationskonzern mitteilt. Der Ausbau soll weitergehen.

Sechs Gemeinden im Landkreis sind bereits Teil des Infrastruktur-Projekts „5G für den Kreis Kusel“ und werden mit der neuen Breitbandtechnologie versorgt, darunter Schellweiler, Altenkirchen, Nanzdietschweiler, Kusel, Rothselberg und Dennweiler-Frohnbach. Als nächstes sollen auch Brücken und Kappeln bis Mitte 2022 an das 5G-Netz angeschlossen werden. Laut Vodafone ist es Ziel, möglichst die gesamte Bevölkerung im Kreis an das 5G-Netz anzubinden. Um in den nächsten Jahren die Region flächendeckend zu versorgen, plant das Unternehmen die bestehenden 34 Mobilfunkstationen aufzurüsten.

Für selbstfahrende Autos

Dafür soll an diesen schrittweise neue 5G-Antennen angebracht werden. Gegenüber dem derzeit verbreiteten LTE-Netz bringt 5G laut dem Anbieter eine deutlich höhere Geschwindigkeit und geringere Verarbeitungszeiten mit sich. Ein stabile Datenübertragung sei perspektivisch gesehen auch für selbstfahrende Autos notwendig.

Gleichzeitig soll auch der LTE-Ausbau im Landkreis vorangetrieben werden, um bestehende Funklöcher weiter zu schließen. Hierfür plant Vodafone bis Mitte 2022 im Kreis Kusel noch zwölf weitere LTE-Bauprojekte umzusetzen: In Steinbach am Glan ist eine neue LTE-Station geplant. Zusätzliche LTE-Antennen an den Funkstationen in Schönenberg-Kübelberg sollen die Datengeschwindigkeit und Kapazitäten erhöhen. Außerdem sind zehn neue LTE-Neubaustandorte in Waldmohr, Theisbergstegen, Dittweiler, Bosenbach, Oberalben, Hohenöllen, Hoppstädten, Homberg, Oberstaufen und Kappeln vorgesehen.