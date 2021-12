Nach der Telekom baut auch Vodafone das Mobilfunknetz im Landkreis weiter aus. Der britische Konzern hat in Schellweiler eine 5G-Mobilfunkstation in Betrieb genommen. Aktuell versorgt Vodafone sechs Orte im Landkreis mit 5G. In einer Pressemitteilung aus der Deutschland-Zentrale in Düsseldorf heißt es: „Um ein flächendeckendes 5G-Netz herzustellen, wird Vodafone zunächst die bereits vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur weitgehend mitnutzen und seine 5G-Antennen, wo immer es möglich ist, an den bestehenden Standorten in Betrieb nehmen. Die 32 Mobilfunkstationen im Kreis werden also nach und nach aufgewertet, indem dort zusätzlich 5G-Technologie installiert wird – zum Beispiel an Masten, Aussichtstürmen, Kirchtürmen sowie auf den Dächern von Rathäusern, Bürogebäuden und Wohnhäusern.“

Aktuell seien 99,6 Prozent der Fläche des Landkreises mit dem Vodafone-Mobilfunknetz sowie 96,2 Prozent mit dem Breitbandnetz LTE verbunden. Bis Mitte 2022 werde Vodafone noch sechs weitere LTE-Bauprojekte realisieren. Dabei würde in Steinbach am Glan eine neue LTE-Station in Betrieb genommen. An den vier vorhandenen LTE-Stationen in Altenglan, Glanbrücken, Wolfstein und Konken werde das Unternehmen zusätzliche LTE-Antennen anbringen. Außerdem sei ein LTE-Neubaustandort in Nanzdietschweiler geplant.