Im Mai sollte es fertiggestellt sein, das neue Vitalbad Kusel. Doch auch ohne Corona hätte man das wohl nicht ganz geschafft, erklärt Madeleine Schneider der RHEINPFALZ. Sie ist die Geschäftsführerin der Vitalbad Pfälzer Bergland GmbH, deren Gesellschafter Kreis und Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan sind.

Allerdings solle in zwei bis drei Wochen solle der Probebetrieb im Bad starten. Bis dahin sei noch „Technik zu erledigen“, erst wenn in diesem Bereich alles installiert sei, könne getestet werden. „Sanitär, Heizung, Lüftung, Wassertechnik, das muss alles ineinandergreifen“, erklärt Schneider.

In der Freianlage sei fast alles installiert, die Pflasterarbeiten seien fertig. Aktuell würden die Saatarbeiten erledigt. In ein paar Wochen soll der Rasen begehbar sein. Ob ihn dann jemand wird betreten dürfen, ob das Bad öffnen wird, dazu konnte Schneider am Montagmittag noch nichts sagen.

Einblicke, wie es im neuen Bad im Außen- wie im Innenbereich aussieht, bietet Schneider auf Instagram unter #vitalbadkusel – auch wenn das jüngste gepostete Bild schon ein paar Wochen alt ist.