Kammermusikalische Werke von Beethoven und Schumann erklingen zum Auftakt der Kultursaison am Freitag, 23. Oktober, um 19.30 Uhr in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel. Präsentiert werden sie von jungen Streichern der Villa Musica im Zusammenspiel mit dem herausragenden Pianisten Markus Becker. „Ein musikalischer Seelenmaler mit Verstand.“ So nannte die FAZ den Hannoveraner Klavierprofessor in einer Rezension. Zwei Monate vor dem 250. Geburtstag des Bonner Meisters erklingt sein stürmisches Trio in c-Moll op. 1 Nr. 3 für Violine, Violoncello und Klavier. Auch in den Variationen für Klaviertrio op. 121b führt Markus Becker fantastische junge Streicher der Villa Musica an. Als krönender Abschluss des Abends dient das Klavierquintett Es-Dur Opus 44 von Robert Schumann, eines der Meisterwerke der deutschen Romantik, die im Geist Beethovens entworfen wurden. Karten gibt es nur im Vorverkauf unter Telefon 06381 424496 und www.ticket-regional.de .