Ein Konzert der Landesstiftung Villa Musica findet am Sonntag, 28. Januar, 17 Uhr, im Horst-Eckel-Haus Kusel statt. Das Programm trägt den Titel „Mozart und Salieri“ und bringt auch Stücke der beiden häufig als Antipoden dargestellten Komponisten zusammen.

Genau das richtige Programm zu Mozarts 268. Geburtstag: eine Harmoniemusik nach seiner Karnevalsoper „Così fan tutte“ und Musik seines Konkurrenten Antonio Salieri. Junge Bläser der Villa Musica brillieren mit zwei der besten Bläserprofessoren Deutschlands: Klarinettist Johannes Gmeinder lehrt heute als Professor an der Musikhochschule Leipzig und war vor 20 Jahren selbst Villa Musica-Stipendiat. Malte Refardt von der Folkwang Universität der Künste in Essen wird zwar an der Einstudierung des Programms beteiligt sein, kann aber wegen eines Trauerfalls die Konzerte nicht spielen.

Die Musiker schwelgen in den schönsten Arien aus Mozarts Oper „Così fan tutte“ und in Salieris Harmoniemusik für den Tempel der Nacht in Schloss Schönau. In der d-moll-Serenade von Dvorák kommen Cello und Kontrabass zum üppigen Bläserklang hinzu. Slawische Tänze und böhmische Melodien vereinen sich zu schönster, sinfonischer Serenadenmusik, verspricht der Veranstalter weiter. Im Duetto von Rossini beweisen die beiden Streicher ihre Brillanz in aberwitzigen Passagen, komponiert 1824 für einen Londoner Bankier und den Kontrabassvirtuosen Dragonetti. Karten gibt’s im Bürgerbüro der Kreisverwaltung Kusel und über www.villamusica.de.