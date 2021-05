Als Villa Bolkenius ist in Kusel und Umgebung das stattliche Gebäude unweit des Musikantenkreisels bekannt. Yvonne Lorat, die das Anwesen vor fast zehn Jahren erworben und schon manche Renovierung an der Villa ausgeführt hat, sucht nach Geschichten zur Historie des Hauses, das vor mehr als 100 Jahren gebaut wurde.

Anlass für die Spurensuche sind Funde, die bei der aktuellen Sanierung des Daches und der Fassade auftauchten, wie Lorat sagt. Dabei stießen die Dachdecker auf eine Buchführungskladde anno 1910, Schulhefte für die Fächer Rechnen, Latein und Französisch sowie diverse Zeitschriften.

Einige Eckpunkte zur Hausgeschichte hat Lorat, die aus Schwetzingen stammt und als Medizinerin an der Uniklinik Homburg arbeitet, schon in Erfahrung gebracht. Aus Bauzeichnungen ergibt sich, dass das Haus etwa 1910 für einen Postbeamten Krebs gebaut wurde. Die nun entdeckten Schulhefte aus dem Jahr 1913 sind in deutscher Schreibschrift gehalten und stammen von Karl und Lucia Krebs, den Kindern des Postinspektors.

Spur verliert sich

Ein weiterer Besitzer war der Steinbruchbesitzer Albert Bolkenius, nach dem die Villa benannt ist und der wohl bereits seit den 1930er Jahren dort wohnte. In dieser Zeit wurden auch die Umgehungsstraße, der Abschnitt zwischen Glanstraße und Gartenstraße der heutigen B 420, gebaut sowie die Bahnstrecke von Kusel nach Schwarzerden angelegt.

Allerdings wisse sie nichts darüber, wie lange die Familie Krebs dort wohnte, bedauert die heutige Besitzerin. Deshalb wendet sie sich an alteingesessene Kuseler mit der Frage, ob diese über nähere Informationen zum Schicksal der Familie Krebs und zur Geschichte des Hauses verfügten.

In die Villa habe sie sich bei einer Durchfahrt verliebt, sagt Lorat, die mit ihren zwei Töchtern das repräsentative Gebäude bewohnt. An der Uniklinik Homburg ist die Medizinerin Bevollmächtigte für Strahlenschutz.

Kontakt

Wer Informationen für Yvonne Lorat hat, kann sie nach 17 Uhr telefonisch erreichen unter 06381 9966752.