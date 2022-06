Ein vier Jahre alter Junge aus dem Kreis Kusel wurde am Mittwoch bei einem Badeunfall im Waldfreibad Bruchmühlbach-Miesau verletzt. Der Junge schwamm laut Mitteilung der Polizei am Rand des Schwimmerbeckens, als zwei männliche Jugendliche vom Beckenrand ins Wasser sprangen. Dabei wurde das Kind offenbar von einem der Springer so stark am Kopf getroffen, dass es ohnmächtig wurde. Das schnelle Reagieren einer Zeugin und der Badeaufsicht verhinderten Schlimmeres. Sie zogen den Vierjährigen aus dem Wasser und konnten ihn reanimieren. Als der Notarzt im Schwimmbad eintraf, war das Kind wieder bei Bewusstsein. Der Vierjährige wurde ins Krankenhaus gebracht und befinde sich derzeit außer Lebensgefahr, teilte die Polizei in Landstuhl weiter mit.

Die Identität der beiden Jugendlichen, die vom Beckenrand ins Wasser gesprungen sind, steht bislang nicht fest. Zeugen, die dahingehend Hinweise geben können, sollen sich mit der Polizei in Landstuhl in Verbindung setzen, Telefon 06371 8050, E-Mail pilandstuhl@polizei.rlp.de