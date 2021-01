Trotz Fußballpause kommen von der TSG Burglichtenberg und der SG Hüffler Wahnwegen positive Nachrichten: Beide A-Klassisten haben mit ihren Trainern verlängert.

Fabian Schmidt und Tobias Schad gehen damit in der Saison 2021/2022 in ihr drittes gemeinsames Jahr bei der TSG Burglichtenberg. Wie der Verein in einer Mitteilung mitteilt, sei es schnell zu der gewünschten Einigung mit den beiden Übungsleitern gekommen. Der 28-jährige Schmidt ist bereits seit 2012 bei den „Dählern“ aktiv, seit 2016 bekleidet er den Posten des Spielertrainers. Schad unterstützt ihn seit Mitte 2019.

Bei der SG Hüffler/Wahnwegen werden weiterhin Lukas Pabst und Sebastian Schu auf der sportlichen Kommandobrücke stehen. So teilte Sportvorstand Peter Theiß mit, „dass wir die bisher angenehme Zusammenarbeit mit unseren beiden Trainern fortführen“. Pabst kam im Januar 2020, Schu im vergangenen Sommer zur Spielgemeinschaft.

In der aktuell unterbrochenen Saison in der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern Nord steht die TSG Burglichtenberg mit sechs Punkten aus sieben Spielen auf Tabellenrang sechs. Die SG Hüffler hat erst vier Begegnungen absolviert, daraus fünf Punkte geholt, welche aktuell für Rang acht in der neun Mannschaften starken Liga reichen.