Langes Musikwochenende auf dem Kochschen Markt in Kusel: Von Donnerstag bis Sonntag, 19. bis 22. August, bringt der Musikclub Schalander Rock, Punk und „Schöne Töne“ auf die Open-Air-Bühne. Am Donnerstagabend, 19 Uhr, kommt, bei freiem Eintritt, der Bluesrockgitarrist Heinz Glass und bringt ein paar „Friends“ mit. Einer davon: Keyboarder Martin Gerschwitz, Ex-Walter Trout Band, Ex-Eric Burdon & The Animals und immer noch Iron Butterfly. Weitere Kracher in der Stadtmitte: Irish Folk und Punk von The Rumjacks, angeheizt von Feelgood McLouds und Bernd Begemann (Freitag, 18.30 Uhr), und die Rostocker Punkrock-Institution Dritte Wahl (Samstag, 18.30 Uhr). Am Sonntagnachmittag klingt das kräftezehrende Wochenende dann sanft aus. Joyce und Sven Sommer, Ralph „Mosch“ Himmler und Matthias Stoffel liefern jazzig-schöne Töne (17 Uhr, Eintritt frei). Einlass gibt es nur für Genesene, Geimpfte oder aktuell negativ Getestete mit entsprechendem Nachweis.