In der Alte-Welt-Gemeinde wird von Freitag, 19., bis Montag, 22. August, Kerwe im Festzelt gefeiert. Auftakt ist am Freitag, 19 Uhr, mit dem „Kerweausgraben“. Am Samstag spielt ab 20 Uhr Alleinunterhalter Wolfgang Bayer im Festzelt. Der Kerwe-Sonntag startet um 11.30 Uhr mit dem Mittagessen, zwei Stunden später setzt sich der Kerweumzug in Bewegung. Im Anschluss wird die Kerwerede verlesen – musikalisch begleitet vom Musikverein Nußbach. Zudem wird Kaffee und Kuchen angeboten. Am Montag, 22. August, gibt es um 9.30 Uhr einen Zeltgottesdienst. Anschließend geht’s wieder weltlich mit dem Frühschoppen – Beginn 11 Uhr – und dem Mittagessen zu. Musikalisch unterhält Alleinunterhalter Wolfgang Bayer. An allen Tagen kostet der Zugang zum Festzelt keinen Eintritt.