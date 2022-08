Nach zwei Jahren Corona-Pause wird in Dunzweiler von Freitag, 2., bis Montag, 5. September, wieder eine Zeltkerwe am Festplatz Hertel gefeiert. Veranstalter sind die „Dunzwillerer Straußbuwe un Mäd e.V.“ Den Auftakt machen die jüngsten Kerwebesucher. Wie die Straußbuwe und Mäd auf ihrer Facebook-Seite mitteilen, findet zwischen 17 und 19 Uhr eine Kinderdisco statt. Um 18 beginnt das Kerweprogramm mit der „Dicke-Party“. Am Samstag sorgt ab 21 Uhr die Band Impact für Stimmung im Festzelt. Am Sonntag steht um 15 Uhr die Kerwerede an, gefolgt von den „3 Erschde“. Eine Stunde später sorgen „Bayernmän ... Die Partykracher“ für Musik. Montags startet der Frühschoppen um 10 Uhr. Ab 15 Uhr tritt das Bright-Star-Duo auf.