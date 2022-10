Am und im Sportlerheim wird von Freitag, 14., und Montag, 17. Oktober, Kerwe gefeiert. Los geht’s am Freitag, 19 Uhr, mit dem Spiel der AH-Mannschaft gegen die SG Jettenbach/Eßweiler-Rothselberg. Im Anschluss gibt’s eine Plattenparty. Sportlich geht’s am Samstag weiter: Ab 16 Uhr treffen die Aktiven auf die SG Altenglan/Rammelsbach. Das Frauenteam spielt um 18 Uhr gegen Krottelbach. Danach, ab 20 Uhr, Musik von Blown-Fuse und Plug-In im Kerwezelt. Sonntags trägt die SpVgg Glanbrücken ihre Meisterschaftsspiele in Hinzweiler aus (Anpfiff ist um 13.15 und um 15 Uhr). Für 15.30 Uhr lädt „De Saarlänner“ im Sportlerheim zum musikalischen Kerwetreiben ein. Montags ab 10.30 Uhr stehen der Frühschoppen und die Kerwerede auf dem Programm. Für Musik sorgt Alleinunterhalter Wolfgang Bayer.