Mit einer neuen Aktion in der Kreisstadt will der Kunstkreis Kusel seine Weltoffenheit ausdrücken. Geplant sind vier Stelen mit Porträts, die die Gesellschaft in ihrer Vielfalt darstellen sollen.

Das Projekt wird von „Partnerschaft für Demokratie“ unterstützt. Etwa Ende Juli könne bereits mit dem Aufbau der Stelen begonnen werden, kündigt der Vorsitzende des Kunstkreises, Michael Hamburger, an. Die Tafeln sollen ein mal zwei Meter groß sein und neun gleichgroße Porträts zeigen. Die Bilder werden von Mitgliedern des Kunstkreises gefertigt. Drei weitere Felder werden mit Spiegeln bestückt.

„Dadurch wird der Betrachter Teil der Porträtgruppe“, erläutert Simone Schnipp von der „Partnerschaft für Demokratie“. Ähnliche Projekte seien auch in Kirn und Bad Kreuznach entstanden. Daraufhin hatte Schnipp beim Kunstkreis Interesse für diese Corona-konforme Kunstaktion geweckt.

Pro Stele werden laut Schnipp rund 1000 Euro kalkuliert. Das Bundesprojekt „Partnerschaft für Demokratie“, in der Region vom CJD organisiert, fördere 90 Prozent der Kosten. Die Originale, die laut Hamburger unterschiedliche Ethnien zeigen, sollen für die Ausstellung im Freien digitalisiert werden. Wo genau die Stelen aufgestellt werden, ist noch nicht entschieden. Es sollen gut frequentierte Orte sein, wo Menschen auch verweilen.