Zu einem Stromausfall ist es am frühen Montagmorgen in einigen Orten im Südwesten des Landkreis Kusel gekommen. Wie das Netzteam Saarpfalz mitteilt, waren ab 6.53 Uhr Teile von Langenbach und Frohnhofen, Selchenbach und Herchweiler im Ostertal betroffen. Auch in den Ostertalgemeinden des Saarlands wirkte sich die Versorgungsunterbrechung aus.

Laut Netzteam war die Störung nach rund 25 Minuten behoben. Vorgelegen habe eine Störung im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke Netz AG, die allerdings auf eine Rückwirkung aus einem fremden Netz zurückzuführen sei.