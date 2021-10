Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung meldete am Wochenende vier Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit sind derzeit 42 aktive Corona-Fälle im Kreis registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz unter Einberechnung der im Kreis gemeldeten US-Militärangehörigen liegt bei 24,3. Mit einem Anteil von 3,3 Prozent an der Covid-19-Intensivkapazität des Landes sowie einer Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz von 1,3 liegt der Landkreis weiterhin in der niedrigsten Warnstufe gelb.