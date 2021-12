Die Ortsgemeinde hat für den Kindergarten vier mobile Lüftungsgeräte bestellt. „Ich hoffe, dass sie noch in diesem Jahr geliefert werden“, sagte Ortsbürgermeister Gerhard Kauf in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Dank eines Zuschusses aus dem Förderprogramm des Bundes müsse die Gemeinde dafür noch 2000 Euro aufbringen. Der Rat befürwortete diese Alternative; nicht zuletzt deshalb, weil eine zentrale Lüftungsanlage „uns sogar 12.000 Euro gekostet hätte“, so Kauf.