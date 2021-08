Unbekannte haben vermutlich zwischen Mittwoch, 4. August, 13 Uhr, und Donnerstag, 5. August, 9.40 Uhr, vier Fahrräder in einem Waldstück neben der unbefestigten Bahnhofstraße zwischen Bedesbach und Erdesbach deponiert. Wie die Polizei berichtet, wurde bei einem Rad teilweise die Rahmennummer unkenntlich gemacht. Allerdings konnten die Räder bislang keiner Straftat zugeordnet werden. Bürger – vorrangig der umliegenden Ortschaften –, denen kürzlich Fahrräder gestohlen wurden, sollen sich mit der Polizei in Kusel in Verbindung setzen, Telefon 06381 9190, E-Mail pikusel@polizei.rlp.de.