Eigentlich müssten sie in diesen Tagen in den Startlöchern stehen: Kinder und Jugendliche, die zur Firmung oder Konfirmation gehen. Doch wegen Corona werden vielerorts die Festivitäten bis in den Herbst verschoben. In manchen Gemeinden müssen auch noch Nachzügler den Segen erhalten.

Denn in einigen Orten wurden vergangenes Jahr keine Kinder gefirmt oder konfirmiert – das muss in diesem Jahr nachgeholt werden. Das kann mitunter in einen Gottesdienst-Marathon ausarten,